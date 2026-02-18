D'un monde à l'autre

Camille, petite fille de 7 ans, est confiée par un juge aux époux Duciel. Sept ans plus tard... Adolescente surdouée, Camille aime explorer l'art du dessin et se réfugier dans l'imagination pour dessiner des créatures fantastiques. Son ami Salim Condo s'en amuse beaucoup. Un jour, dans un parc, un Chuchoteur se présente à Camille puis s'enfuit. Elle le suit dans la ville, manque se faire renverser par un camion et bascule littéralement dans un autre monde et la forêt de Baraïl, en Gwendalavir. Là un chevalier en armure, Bjorn Wil'Wayard, tente de la protéger d'un Ts'lich. Quand le monstre s'approche d'elle, il semble la reconnaître. Effrayée, elle ferme les yeux et... se retrouve dans le trafic de la rue qu'elle avait quittée un peu plus tôt ! Le monstre va-t-il la poursuivre jusque-là ?