Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

D'un monde à l'autre

Pierre Bottero

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Camille, petite fille de 7 ans, est confiée par un juge aux époux Duciel. Sept ans plus tard... Adolescente surdouée, Camille aime explorer l'art du dessin et se réfugier dans l'imagination pour dessiner des créatures fantastiques. Son ami Salim Condo s'en amuse beaucoup. Un jour, dans un parc, un Chuchoteur se présente à Camille puis s'enfuit. Elle le suit dans la ville, manque se faire renverser par un camion et bascule littéralement dans un autre monde et la forêt de Baraïl, en Gwendalavir. Là un chevalier en armure, Bjorn Wil'Wayard, tente de la protéger d'un Ts'lich. Quand le monstre s'approche d'elle, il semble la reconnaître. Effrayée, elle ferme les yeux et... se retrouve dans le trafic de la rue qu'elle avait quittée un peu plus tôt ! Le monstre va-t-il la poursuivre jusque-là ?

Par Pierre Bottero
Chez Rageot

|

Auteur

Pierre Bottero

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur D'un monde à l'autre par Pierre Bottero

Commenter ce livre

 

D'un monde à l'autre

Pierre Bottero

Paru le 18/02/2026

128 pages

Rageot

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782700284324
9782700284324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.