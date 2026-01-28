Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le syndrome de l'imposteur

Olivier Delacroix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le syndrome de l'imposteur, c'est vous, c'est moi. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont livrés sur le manque de confiance en soi qui fait vaciller, parfois même à en perdre la tête. Au travail, en famille, en amour, le syndrome de l'imposteur nous fait flirter avec le danger de chuter, mais il peut aussi nous pousser à nous surpasser. Théo Sorgues en a souffert, c'est mon héros. Il s'est battu contre les autres, mais aussi contre lui-même dans le milieu violent des médias. Ce journal intime retrace ses épreuves, ses doutes, sa résurrection". Olivier Delacroix est réalisateur, animateur de radio et de télévision et streamer sur YouTube et sur Twitch. Le syndrome de l'imposteur est son premier roman.

Par Olivier Delacroix
Chez Fayard

|

Auteur

Olivier Delacroix

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le syndrome de l'imposteur par Olivier Delacroix

Commenter ce livre

 

Le syndrome de l'imposteur

Olivier Delacroix

Paru le 28/01/2026

414 pages

Fayard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213727837
9782213727837
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives Un outil pour estimer la compatibilité d'un manuscrit avec une maison d'édition Perquisitionnée, Violette and Co dénonce des “agissements de police politique”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.