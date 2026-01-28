"Le syndrome de l'imposteur, c'est vous, c'est moi. Ce sont des femmes et des hommes qui se sont livrés sur le manque de confiance en soi qui fait vaciller, parfois même à en perdre la tête. Au travail, en famille, en amour, le syndrome de l'imposteur nous fait flirter avec le danger de chuter, mais il peut aussi nous pousser à nous surpasser. Théo Sorgues en a souffert, c'est mon héros. Il s'est battu contre les autres, mais aussi contre lui-même dans le milieu violent des médias. Ce journal intime retrace ses épreuves, ses doutes, sa résurrection". Olivier Delacroix est réalisateur, animateur de radio et de télévision et streamer sur YouTube et sur Twitch. Le syndrome de l'imposteur est son premier roman.