Ma traversée des Pyrénées à pied

Pierre Hérant

Pierre Hérant a traversé intégralement les Pyrénées de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique en empruntant principalement la Haute Route Pyrénéenne, ainsi que le GR®11 côté espagnol, le GR®10 côté français et les sentiers des montagnes andorranes. Les 42 jours successifs de marche qu'il a effectués seul, en autonomie et sans assistance sur 775 kilomètres de sentiers parfois non balisés totalisent 42 000 mètres de dénivelé positif. Cet ouvrage nous fait vivre jour après jour sa longue immersion en altitude sur les montagnes pyrénéennes qui sont parmi les plus escarpées et les plus sauvages de France et ses belles rencontres avec les passionnés qui les habitent ou les parcourent.

Par Pierre Hérant
Chez Christine Bonneton

|

Auteur

Pierre Hérant

Editeur

Christine Bonneton

Genre

Récits de voyage

Ma traversée des Pyrénées à pied

Pierre Hérant

Paru le 26/02/2026

416 pages

Christine Bonneton

17,90 €

9782384872114
