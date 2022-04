Métro, boulot, bobos Chassés de Paris par l'immobilier qui flambe, de jeunes couples franchissent le périph' pour investir la proche banlieue. Nathalie et Thomas sont parmi les premiers à succomber aux charmes de ces maisons en meulière avec jardinets, jugées ringardes dix ans plus tôt. On agrandit, on optimise, on végétalise, on se persuade que le bonheur est indexé sur le prix du mètre carré, et on procrée dans les limites du raisonnable. Mais le désir circule plus vite que le RER, et les couples se composent, se décomposent, se recomposent. Chronique délicieusement rétro des années 1980, La Supériorité du kangourou nous plonge, avec un humour désabusé, dans le quotidien de ceux que l'on n'appelle pas encore les bobos et qui, pensant courir après l'amour, courent après leur vie.