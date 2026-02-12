Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Pirates, magie et crème fouettée

Natacha Didry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux opposés condamnés à faire route ensemble, pour le meilleur et pour le pire... ! Esteban, apprenti mage appliqué mais maladroit, rêvait d'intégrer la caste d'élite de Verama avant d'être kidnappé par des pirates. A leur tête, Luis, rebelle, excentrique, et passionné de pâtisseries. Il n'a aucun respect pour la cité de Verama, mais ne peut s'en affranchir tant qu'il est pourchassé par un redoutable monstre marin. Et si le capitaine a besoin d'un mage à bord pour se sortir de ce pétrin, l'inverse n'est pas vrai : aider un groupe de forbans et risquer sa vie ne faisait pas partie des plans d'Esteban. Tomber amoureux de son ravisseur encore moins... UNE SAVOUREUSE COSY FANTASY OU DEUX OPPOSES SONT VOUES A FAIRE ROUTE ENSEMBLE, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Par Natacha Didry
Chez Slalom

|

Auteur

Natacha Didry

Editeur

Slalom

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Pirates, magie et crème fouettée par Natacha Didry

Commenter ce livre

 

Pirates, magie et crème fouettée

Natacha Didry

Paru le 12/02/2026

416 pages

Slalom

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545423
9782375545423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.