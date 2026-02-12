Pirates, magie et crème fouettée

Deux opposés condamnés à faire route ensemble, pour le meilleur et pour le pire... ! Esteban, apprenti mage appliqué mais maladroit, rêvait d'intégrer la caste d'élite de Verama avant d'être kidnappé par des pirates. A leur tête, Luis, rebelle, excentrique, et passionné de pâtisseries. Il n'a aucun respect pour la cité de Verama, mais ne peut s'en affranchir tant qu'il est pourchassé par un redoutable monstre marin. Et si le capitaine a besoin d'un mage à bord pour se sortir de ce pétrin, l'inverse n'est pas vrai : aider un groupe de forbans et risquer sa vie ne faisait pas partie des plans d'Esteban. Tomber amoureux de son ravisseur encore moins... UNE SAVOUREUSE COSY FANTASY OU DEUX OPPOSES SONT VOUES A FAIRE ROUTE ENSEMBLE, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE