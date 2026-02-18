Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Aventures de Tom Sawyer

Mark Twain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tom, jeune orphelin malicieux et espiègle, vit chez sa tante dans une petite ville au bord du fleuve Mississippi. Expert en mauvais coups, il passe son temps à désobéir, à semer le trouble en classe ou encore à préparer sa prochaine escapade ! Mais son goût pour l'aventure lui attire bientôt de sérieux ennuis... Un soir, alors qu'il se rend au cimetière avec son ami Huck, Tom est témoin d'un crime. Face au danger, saura-t-il faire les bons choix ? TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENT DE TEXTES - L'appel de l'aventure.

Par Mark Twain
Chez Flammarion

|

Auteur

Mark Twain

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Aventures de Tom Sawyer par Mark Twain

Commenter ce livre

 

Les Aventures de Tom Sawyer

Mark Twain trad. François de Gail

Paru le 18/02/2026

189 pages

Flammarion

4,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080511225
9782080511225
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.