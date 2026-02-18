Les Aventures de Tom Sawyer

Tom, jeune orphelin malicieux et espiègle, vit chez sa tante dans une petite ville au bord du fleuve Mississippi. Expert en mauvais coups, il passe son temps à désobéir, à semer le trouble en classe ou encore à préparer sa prochaine escapade ! Mais son goût pour l'aventure lui attire bientôt de sérieux ennuis... Un soir, alors qu'il se rend au cimetière avec son ami Huck, Tom est témoin d'un crime. Face au danger, saura-t-il faire les bons choix ? TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias GROUPEMENT DE TEXTES - L'appel de l'aventure.