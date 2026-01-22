A qui appartient la beauté ?

La beauté n'appartient sans doute à personne. Mais qu'en est-il des objets que les musées ont élevés au rang d'art ? Appartiennent-ils au lieu qui les a vus naître ? A la culture dont ils incarnent le génie ? A l'humanité entière qui y accéderait par l'intermédiaire d'institutions dédiées à leur conservation ? Mais comment alors justifier que seuls certains d'entre nous jouissent de ce patrimoine réputé universel ? Peut-être faut-il d'abord se demander ce que les pérégrinations de ces objets révèlent de notre histoire. S'ils ont suscité là où ils sont arrivés des fécondations esthétiques inattendues, ils ont aussi creusé là où ils manquent des blessures encore vives. Le buste de Néfertiti, l'Autel de Pergame, le retable de L'Agneau mystique , la Madone Sixtine , les têtes de bronze du Palais d'été de Pékin, L'Enseigne de Gersaint , le Portrait d'Adele Bloch- Bauer , la statue de la " reine Bangwa " du Cameroun, les " trésors royaux " du Bénin : à travers les déplacements de ces oeuvres emblématiques, Bénédicte Savoy déploie une réflexion sur le désir et la domination, sur la rupture et la réparation, sur les émotions qu'éveille la beauté et la transformation de l'héritage qu'il nous importe de transmettre. Avec la collaboration de Jeanne Pham Tran.