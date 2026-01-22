Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

A qui appartient la beauté ?

Bénédicte Savoy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La beauté n'appartient sans doute à personne. Mais qu'en est-il des objets que les musées ont élevés au rang d'art ? Appartiennent-ils au lieu qui les a vus naître ? A la culture dont ils incarnent le génie ? A l'humanité entière qui y accéderait par l'intermédiaire d'institutions dédiées à leur conservation ? Mais comment alors justier que seuls certains d'entre nous jouissent de ce patrimoine réputé universel ? Peut-être faut-il d'abord se demander ce que les pérégrinations de ces objets révèlent de notre histoire. S'ils ont suscité là où ils sont arrivés des fécondations esthétiques inattendues, ils ont aussi creusé là où ils manquent des blessures encore vives. Le buste de Néfertiti, l'Autel de Pergame, le retable de L'Agneau mystique , la Madone Sixtine , les têtes de bronze du Palais d'été de Pékin, L'Enseigne de Gersaint , le Portrait d'Adele Bloch- Bauer , la statue de la " reine Bangwa " du Cameroun, les " trésors royaux " du Bénin : à travers les déplacements de ces oeuvres emblématiques, Bénédicte Savoy déploie une réexion sur le désir et la domination, sur la rupture et la répa-ration, sur les émotions qu'éveille la beauté et la transformation de l'héritage qu'il nous importe de transmettre. Avec la collaboration de Jeanne Pham Tran. Prix Elina & Louis Pauwels 2024 de la SGDL Prix Européen de l'Essai 2025

Par Bénédicte Savoy
Chez La Découverte

|

Auteur

Bénédicte Savoy

Editeur

La Découverte

Genre

Esthétique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A qui appartient la beauté ? par Bénédicte Savoy

Commenter ce livre

 

A qui appartient la beauté ?

Bénédicte Savoy

Paru le 22/01/2026

224 pages

La Découverte

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348091414
9782348091414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.