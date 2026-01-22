Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Après le Bac

ONISEP

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour guider les lycéens dans leurs choix d'études post-bac et sur Parcoursup Parmi les 24 000 formations sur Parcoursup, comment choisir celle qui correspond à son profil et à son projet ? Etudes courtes ou études longues ? Généralistes ou spécialisées ? En école ou à l'université ? Quels sont les cursus possibles dans les différents domaines ? Et les métiers à la clé ? Pour vous accompagner dans votre réflexion de la 2 de à la terminale, l'Après-bac de l'Onisep est l'outil incontournable. Il décrypte les spécificités de chaque filière d'études (BTS, BUT, prépas, licences) et explique comment s'inscrire sur Parcoursup. Sans oublier la vie étudiante.

Par ONISEP
Chez ONISEP

|

Auteur

ONISEP

Editeur

ONISEP

Genre

Orientation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Après le Bac par ONISEP

Commenter ce livre

 

Après le Bac

ONISEP

Paru le 22/01/2026

272 pages

ONISEP

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782273017442
9782273017442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.