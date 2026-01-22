Pour guider les lycéens dans leurs choix d'études post-bac et sur Parcoursup Parmi les 24 000 formations sur Parcoursup, comment choisir celle qui correspond à son profil et à son projet ? Etudes courtes ou études longues ? Généralistes ou spécialisées ? En école ou à l'université ? Quels sont les cursus possibles dans les différents domaines ? Et les métiers à la clé ? Pour vous accompagner dans votre réflexion de la 2 de à la terminale, l'Après-bac de l'Onisep est l'outil incontournable. Il décrypte les spécificités de chaque filière d'études (BTS, BUT, prépas, licences) et explique comment s'inscrire sur Parcoursup. Sans oublier la vie étudiante.
