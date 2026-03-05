La harpe des quatre saisons

L'aventure est à portée de main ! Dans cette première fiction de Fabien Olicard, VOUS déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre et des risques à courir pour découvrir les secrets de Dagda. Prenez le livre, un dé et un crayon pour accomplir votre destinée ! Ouvrez ce livre, devenez le personnage principal de ce récit et effectuez des choix pour avancer dans l'aventure. Arriverez-vous à déjouer les mécaniques de mentaliste glissées par Fabien dans cet ouvrage ? Arriverez-vous à terminer cette quête fantastique ? Ressortirez-vous vivant de cette aventure unique ?