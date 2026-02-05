Inscription
#Essais

Kolkhoze

Denis Podalydès, Emmanuel Carrère

"Cette nuit-là, rassemblés tous les trois autour de notre mère, nous avons pour la dernière fois fait kolkhoze". Kolkhoze est le roman vrai d'une famille sur quatre générations, qui couvre plus d'un siècle d'histoire, russe et française, jusqu'à la guerre en Ukraine. Emmanuel Carrère s'en empare personnellement, avec un art consommé de la narration qui parvient à faire de leur histoire notre histoire. Denis Podalydès nous emporte avec un talent immense dans cette saisissante fresque familiale, où l'intime se mêle brillamment à l'universel.

Par Denis Podalydès, Emmanuel Carrère
Chez Editions Gallimard

Auteur

Denis Podalydès, Emmanuel Carrère

Editeur

Editions Gallimard

Genre

CD K7 Littérature

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 05/02/2026

560 pages

Editions Gallimard

24,90 €

9782073141439
