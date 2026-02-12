Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Une pension en Italie

Philippe Besson, Stéphane Ronchewski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le nouveau roman de Philippe Besson. L'Italie, un secret de famille, une histoire enfin racontée. Milieu des années 60 : au cours d'un été caniculaire en Toscane, l'harmonie tranquille d'une famille française est bouleversée par un événement inattendu. En trois jours, ce sont plusieurs vies qui basculent. La stupeur impose aussitôt le secret. Celui-ci sera longtemps gardé. Jusqu'à ce qu'un écrivain, héritier de cette histoire, parte de nos jours en quête de la vérité. Mêlant suspense et sensualité, Une pension en Italie est un roman solaire sur le prix à payer pour être soi, en écho à Sur la route de Madison et Chambre avec vue. En bonus, Philippe Besson livre un message inédit pour ses audiolecteurs.

Par Philippe Besson, Stéphane Ronchewski
Chez Lizzie

|

Auteur

Philippe Besson, Stéphane Ronchewski

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une pension en Italie par Philippe Besson, Stéphane Ronchewski

Commenter ce livre

 

Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 12/02/2026

240 pages

Lizzie

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036646058
9791036646058
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.