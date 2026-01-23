Accréditée

Depuis la salle de presse de l'Elysée, la journaliste Ania Nussbaum nous plonge dans le tourbillon de la vie politique, économique et diplomatique française. Guidée par le principe Show, Don't Tell (laisser parler le récit), l'autrice partage une histoire vécue, avançant au rythme effréné d'une présidence à l'allure monarchique. On y découvre les phénomènes de cour, les crises en cascade (Gilets jaunes, Covid, Ukraine, défaites électorales...), le rôle de Brigitte Macron et des conseillers officiels et officieux, du boys club qui entoure l'énigmatique président, et un contrôle obsessionnel de l'image. Macron se bat pour incarner le leadership européen, en particulier sur la guerre en Ukraine et comme premier interlocuteur de Trump. Dans les chancelleries, on ironise encore sur le "professeur Trouposol" et ses accents tragiques. Mais on y observe aussi, avec délectation ou angoisse, le déclin d'un président qui a signé l'acte premier de son propre crépuscule le jour de la dissolution. Un récit palpitant sur les rouages du pouvoir et la mise en scène du politique. Ania Nussbaum est correspondante pour Bloomberg News, spécialisée dans la politique économique, la vie politique française et les relations internationales depuis 2019. Elle a travaillé à Washington et Londres, écrit en français et en anglais. Après des débuts aux Dernières Nouvelles d'Alsace, elle a été publiée par France 2, le Wall Street Journal, le Financial Times, Le Monde...