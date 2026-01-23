Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Accréditée

Ania Nussbaum

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la salle de presse de l'Elysée, la journaliste Ania Nussbaum nous plonge dans le tourbillon de la vie politique, économique et diplomatique française. Guidée par le principe Show, Don't Tell (laisser parler le récit), l'autrice partage une histoire vécue, avançant au rythme effréné d'une présidence à l'allure monarchique. On y découvre les phénomènes de cour, les crises en cascade (Gilets jaunes, Covid, Ukraine, défaites électorales...), le rôle de Brigitte Macron et des conseillers officiels et officieux, du boys club qui entoure l'énigmatique président, et un contrôle obsessionnel de l'image. Macron se bat pour incarner le leadership européen, en particulier sur la guerre en Ukraine et comme premier interlocuteur de Trump. Dans les chancelleries, on ironise encore sur le "professeur Trouposol" et ses accents tragiques. Mais on y observe aussi, avec délectation ou angoisse, le déclin d'un président qui a signé l'acte premier de son propre crépuscule le jour de la dissolution. Un récit palpitant sur les rouages du pouvoir et la mise en scène du politique. Ania Nussbaum est correspondante pour Bloomberg News, spécialisée dans la politique économique, la vie politique française et les relations internationales depuis 2019. Elle a travaillé à Washington et Londres, écrit en français et en anglais. Après des débuts aux Dernières Nouvelles d'Alsace, elle a été publiée par France 2, le Wall Street Journal, le Financial Times, Le Monde...

Par Ania Nussbaum
Chez Seuil

|

Auteur

Ania Nussbaum

Editeur

Seuil

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Accréditée par Ania Nussbaum

Commenter ce livre

 

Accréditée

Ania Nussbaum

Paru le 23/01/2026

288 pages

Seuil

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021598063
9782021598063
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.