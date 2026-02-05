Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

L'Avant-poste

Raphaëlle Pache, Dmitry Glukhovsky

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman visionnaire d'une Russie en proie à la folie. La nouvelle dystopie postapocalyptique de l'auteur de METRO 2033. A la suite d'une guerre civile destructrice, des régions entières sont contaminées et les rivières empoisonnées. Egor vit enfermé dans un avant-poste qui marque la frontière de l'Etat de Moscovie. Son beau-père, commandant du poste, lui rend la vie difficile, et la belle Michelle ne s'intéresse pas à lui. Egor rêve du monde au-delà du pont ferroviaire, de l'autre côté du fleuve. Personne n'a traversé ce pont depuis des décennies. Jusqu'à aujourd'hui... Qui est cet homme en provenance de l'autre rive. Que se passe-t-il de l'autre côté du pont ?

Par Raphaëlle Pache, Dmitry Glukhovsky
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Raphaëlle Pache, Dmitry Glukhovsky

Editeur

Robert Laffont

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'Avant-poste par Raphaëlle Pache, Dmitry Glukhovsky

Commenter ce livre

 

L'Avant-poste

Dmitry Glukhovsky trad. Raphaëlle Pache

Paru le 05/02/2026

368 pages

Robert Laffont

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221279779
9782221279779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.