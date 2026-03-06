O mères d'Iran

Le destin bouleversant d'une mère iranienne qui a transformé la douleur en combat et l'amour en résistance. Malgré la chape de plomb qui pèse sur l'Iran, la voix de Fatemeh Eslami n'a jamais faibli. Cette voix résiliente incarne le cri de milliers de mères qui, depuis des décennies, portent avec un courage inouï le lourd fardeau de la résistance. De Gorgan aux fosses communes de Khavaran, de l'ombre sinistre des prisons de Khomeiny aux tribunes de la justice internationale, ce récit retrace le parcours bouleversant d'une mère dont tous les enfants sont l'un après l'autre broyés par le régime des mollahs. Il révèle comment la douleur infinie d'une mère se mue en une force inébranlable , un amour qui défie la mort et allume la soif de justice dans les coeurs. Ô Mères d'Iran est bien plus qu'un témoignage , c'est une mélodie de révolte et d'espoir, la mémoire vivante d'un peuple qui refuse l'oubli. Ce récit est une main tendue à toutes celles et tous ceux qui, partout dans le monde, luttent pour un avenir juste. A sa lecture, on comprend le prix immense qu'ont dû payer ces pionnières de la liberté pour nourrir l'espoir d'un Iran enfin libéré de l'oppression.