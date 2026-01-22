Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Le voile des illusions

Carine Chichereau, Mary Costello

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1985 à Dublin, Anna, dix-neuf ans, tombe sous le charme de Peter, un homme plus âgé. Anna est introvertie et naïve, et l'expérience de Peter, son large cercle d'amis et sa soif d'aventure la fascinent. Le désir obsessionnel qu'elle éprouve pour lui la conduit au mariage et, finalement, à subir une trahison dévastatrice. Des années plus tard, quand Anna rencontre Karim, un Algérien au grand coeur, elle tombe amoureuse non seulement de lui, mais aussi de la religion musulmane. Les premiers temps, il lui offre un refuge et un nouvel espoir, mais peu à peu la vie d'Anna commence dangereusement à se rétrécir. Se déroulant sur vingt-cinq ans, ce roman poignant et sobre traite de l'emprise, de la perte de l'innocence, de la honte et des humiliations subies en amour. Mais Le Voile des illusions est aussi le portrait bouleversant d'une femme qui trouvera enfin son salut dans la littérature - seule capable de lui rendre les mots dont elle était privée.

Par Carine Chichereau, Mary Costello
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Carine Chichereau, Mary Costello

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voile des illusions par Carine Chichereau, Mary Costello

Commenter ce livre

 

Le voile des illusions

Mary Costello trad. Carine Chichereau

Paru le 22/01/2026

272 pages

Christian Bourgois Editeur

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782267056563
9782267056563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.