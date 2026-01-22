En 1985 à Dublin, Anna, dix-neuf ans, tombe sous le charme de Peter, un homme plus âgé. Anna est introvertie et naïve, et l'expérience de Peter, son large cercle d'amis et sa soif d'aventure la fascinent. Le désir obsessionnel qu'elle éprouve pour lui la conduit au mariage et, finalement, à subir une trahison dévastatrice. Des années plus tard, quand Anna rencontre Karim, un Algérien au grand coeur, elle tombe amoureuse non seulement de lui, mais aussi de la religion musulmane. Les premiers temps, il lui offre un refuge et un nouvel espoir, mais peu à peu la vie d'Anna commence dangereusement à se rétrécir. Se déroulant sur vingt-cinq ans, ce roman poignant et sobre traite de l'emprise, de la perte de l'innocence, de la honte et des humiliations subies en amour. Mais Le Voile des illusions est aussi le portrait bouleversant d'une femme qui trouvera enfin son salut dans la littérature - seule capable de lui rendre les mots dont elle était privée.