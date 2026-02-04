Inscription
#Roman francophone

Le courage des innocents

Véronique Olmi

ActuaLitté
Est-ce l'amour ou la rage qui lui donne cet élan ? L'élan vital d'un jeune homme de vingt ans dans un monde sans halte et sans refuge. Un monde où l'on préfère détourner le regard plutôt que prendre l'injustice à bras-le-corps, et où la plus pure expression de l'innocence - l'enfance - est bafouée. Lorsqu'il part à la rencontre de son petit frère, placé en foyer après avoir été retiré à la garde de son père, Ben ne se pose pas de question : il suit son instinct. De ces retrouvailles avec Jimmy, au milieu d'enfants ballottés de foyers en familles d'accueil, jaillira cette détermination folle qui le mènera jusqu'en Ukraine et au bout de lui-même. Là où des enfants sont kidnappés avant d'être déportés par les Russes. Car, il le sait bien, qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Un magnifique roman sur l'enfance saccagée. La dimension psychologique est d'une force inouïe. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro. Un ouvrage aussi délicat que puissant sur le courage de ceux qui se dressent face à la barbarie des hommes. Héloïse Rocca, Version Femina.

Par Véronique Olmi
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Véronique Olmi

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Le courage des innocents

Véronique Olmi

Paru le 04/02/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253263937
