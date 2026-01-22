Ecoles de commerce

Pour guider les lycéens dans leurs choix d'études post-bac et sur Parcoursup Plus de 150 écoles forment au commerce et au management. En majorité privées, elles n'offrent pas toutes les mêmes garanties. Pour vous aider à choisir parmi les plus sérieuses, ce dossier vous présente tous les critères à prendre en compte : reconnaissance des établissements par l'Etat, visa accordé à certains diplômes, grade de licence ou de master... De quoi s'engager en toute sérénité dans un cursus présentant de nombreux atouts : proximité avec le monde de l'entreprise, ouverture à l'international et débouchés assurés