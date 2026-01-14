BTS CEJM 1e et 2e années

Les fiches indispensables pour réviser et réussir votre BTS ! Conforme aux programmes, cet ouvrage sous forme de fiches a été conçu pour vous faire réviser et réussir l'épreuve de CEJM : - 70 fiches efficaces pour bien réviser - Tous les résumés de cours, pour retenir l'essentiel - 100 schémas, pour mémoriser en un clin d'oeil - Des définitions claires à connaître - Des exemples concrets pour bien comprendre. En plus : Retrouvez 42 tutos vidéos pour mieux comprendre, sur notre chaîne Youtube "Objectif BTS Hachette" !