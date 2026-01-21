La boîte à outils de la création d'entreprise

Comment réaliser et construire un business plan ? Comment définir un business model pertinent ? Quelle stratégie adopter pour atteindre son marché-cible ? Sous quel statut juridique commencer ? Comment établir un budget prévisionnel et construire des outils financiers ? Comment démarrer en pensant déjà au développement ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils méthodologiques et des cas d'entreprise pour approfondirDécouvrez 67 outils en 9 objectifs pour créer votre entreprise : - Penser l'adéquation homme-projet - Clarifier son projet - Construire son business model - Assurer sa protection - Choisir les moyens d'action - Sélectionner le statut juridique - S'organiser avant le démarrage - Calculer le budget prévisionnel - Penser le futur+ un dossier introductif précise les notions de business plan, ainsi que ses normes de présentation, et rappelle les points de vigilance du processus de création d'entreprise. Pensée pour accompagner les créateurs d'entreprise par des experts de l'entrepreneuriat, cette Boîte à outils est la référence pour transformer une idée en projet solide. Elle guide les futurs entrepreneurs, étudiants et dirigeants en devenir pour prendre les bonnes décisions et réussir chaque étape de la création. Cette édition 2026 est à jour des dernières législations : les business models et les aspects financiers, les statuts juridiques, la protection sociale et les formalités de création