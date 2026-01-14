Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Islande

Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Le Routard Islande, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se baigner dans les eaux turquoise et sulfureuses du Blue Lagoon, savourer de délicieuses langoustines à Höfn ...), des visites (découvrir le fjord de Mjóifjörður, embarquer sur un vieux gréement de pêche pour observer la valse des baleines à bosse...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Islande hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Islande, Groenland

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Islande par Le Routard

Commenter ce livre

 

Islande

Le Routard

Paru le 14/01/2026

351 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017338482
9782017338482
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 La Grande Librairie : une rentrée littéraire avec Pierre Lemaitre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.