Dans Le Routard Islande, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se baigner dans les eaux turquoise et sulfureuses du Blue Lagoon, savourer de délicieuses langoustines à Höfn ...), des visites (découvrir le fjord de Mjóifjörður, embarquer sur un vieux gréement de pêche pour observer la valse des baleines à bosse...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Islande hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.