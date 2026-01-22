Ecoles d'ingénieurs

Pour guider les lycéens dans leurs choix d'études post-bac et sur Parcoursup En France, 200 écoles d'ingénieurs mènent au titre reconnu d'ingénieur. Accessibles après le bac, après une prépa ou après un premier cursus (BUT, licence, BTS...), elles permettent d'acquérir une spécialisation en sciences et technologies, ainsi que des compétences en langues et en gestion de projet. Sans oublier une ouverture aux enjeux de société. A la clé : un diplôme de niveau bac + 5 et une insertion dans des domaines variés, du numérique à l'environnement, en passant par les biotechnologies ou les transports.