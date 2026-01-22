Inscription
#Essais

Ecoles d'ingénieurs

ONISEP

ActuaLitté
Pour guider les lycéens dans leurs choix d'études post-bac et sur Parcoursup En France, 200 écoles d'ingénieurs mènent au titre reconnu d'ingénieur. Accessibles après le bac, après une prépa ou après un premier cursus (BUT, licence, BTS...), elles permettent d'acquérir une spécialisation en sciences et technologies, ainsi que des compétences en langues et en gestion de projet. Sans oublier une ouverture aux enjeux de société. A la clé : un diplôme de niveau bac + 5 et une insertion dans des domaines variés, du numérique à l'environnement, en passant par les biotechnologies ou les transports.

Par ONISEP
Chez ONISEP

|

Auteur

ONISEP

Editeur

ONISEP

Genre

Orientation

Ecoles d'ingénieurs

ONISEP

Paru le 22/01/2026

167 pages

ONISEP

12,00 €

ActuaLitté
9782273017480
