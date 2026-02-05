Inscription
#Polar

Prime time

Maxime Chattam

ActuaLitté
Le présentateur d'un journal télévisé est pris en otage en direct. Débute alors une course contre la montre... Pendant que des millions de téléspectateurs regardent le journal télévisé de 20 h sur la première chaîne nationale, un homme masqué, à la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Alors que le GIGN, le procureur, les politiciens et la direction de la chaîne s'agitent en régie, un jeu de manipulation démarre entre le négociateur et le preneur d'otage.

Par Maxime Chattam
Chez Pocket

|

Auteur

Maxime Chattam

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

672 pages

Pocket

10,30 €

ActuaLitté
9782266355391
