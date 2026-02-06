En 1832, le peintre Eugène Delacroix et la comédienne Mademoiselle Mars sont conviés à une ambassade en partance pour la cité impériale de Meknès. Que le sultan Abd Ar-Rhamân se rassure : le roi Louis- Philippe n'a aucune intention belliqueuse envers le Marocâ? - L'appétit de conquête de la Troisième République est-il à ce point insatiable ? A cette date, la patrie des Droits de l'homme est en e_ et dotée d'un empire colonial vingt fois plus vaste que le petit timbre hexagonal. Pressentant la catastrophe, Jaurès a multiplié les interventions à la Chambre : l'Allemagne, ayant des milliards investis au Maroc, s'agace de voir la France piétiner les accords d'Algésiras en lançant depuis Alger des "missions spéciales" afin d'éteindre des feux insurrectionnels qu'elle a contribué à allumer. En 1905, le Kaiser se déplace à Tanger pour assurer le sultan Abdelaziz du soutien du Reich face aux manoeuvres du quai d'Orsay , six ans plus tard, la cité de Fès étant investie par les pyromanes- pompiers français, c'est une canonnière, la Panther, qui se présente en manière d'avertissement dans la baie d'Agadir. L'assassinat en juillet 1914 de Jaurès (un temps surnommé "le Marocain") ne peine sans doute guère le lieutenant de réserve Charles Péguy : qui a jamais prétendu que la France désire maintenir la paix avec les Boches ? Depuis les lois Jules Ferry, les hussards de la République enseignent à la jeunesse à la fois les bienfaits anthropologiques de la colonisation et le devoir sacré de récupérer à l'ogre prussien l'Alsace- Lorraine arrachée du corps national durant la guerre de 1870. Et si la Première Guerre mondiale s'était enclenchée en 1911 dans la baie d'Agadir plutôt qu'en 1914 à Sarajevo ? Fortement documenté et porté par le souffle d'un roman d'aventures, agrémenté de nombreux portraits, La Résidence propose une plongée dans l'histoire coloniale française inaugurée par la prise d'Alger le 5 juillet 1830. La Résidence entend aussi répondre à une question simple : par quels dispositifs une poignée de fonctionnaires formés à Sciences Po Paris ont-ils pu imposer un protectorat à six millions de sujets marocains ?