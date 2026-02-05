Khieu Saran a 17 ans le jour où les Khmers rouges déferlent sur Phnom Penh pour "libérer" le peuple cambodgien. La joie de courte durée va basculer dans l'horreur. Khieu découvre les camps de rééducation, la torture et l'extermination avant d'être forcé de devenir à son tour un bourreau du régime de Pol Pot. Après avoir échappé à l'enfer, Khieu est aujourd'hui juge d'instruction auprès d'un tribunal pénal international dont la mission est de traquer les anciens cadres du régime. Jusqu'au jour où il retrouve la trace de Vorn, son ancien tortionnaire. Accompagné de Sokha, sa fille adoptive, Khieu s'envole pour la France afin d'en finir avec les spectres du passé. Avec ambition et humanité, Une main vers le ciel explore la filiation et la transmission : que peut-on encore léguer après l'innommable ? Entre fresque historique et roman d'action, Jean-Christophe Boccou interroge la frontière ténue entre justice et vengeance, rappelant l'impérieuse nécessité de ne pas oublier.