Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Pour ne pas disparaître

Gabriella Papadakis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La championne de patinage confie les raisons de son départ En mars 2022, Gabriella Papadakis est sacrée championne olympique et championne du monde de patinage pour la cinquième fois. Alors que tout semblait converger vers les JO 2026, Gabriella choisit de se retirer et d'annoncer sa retraite. Ce livre raconte les raisons intimes et politiques de ce geste inattendu : pourquoi quitter la glace alors qu'une autre médaille d'or olympique était à portée de main, et pourquoi briser les codes du patinage quelques mois plus tard en réapparaissant aux côtés d'une femme ? Fruit d'une introspection radicale, ce récit dévoile une trajectoire de vie façonnée pour briller, quel qu'en soit le coût. Entre victoires éclatantes et blessures invisibles, besoin vital de danser et violence du milieu, acclamations dans le monde entier et intime conviction de la nécessité de partir, Gabriella livre un témoignage à la fois lucide et sensible sur la réalité du sport de haut niveau. Elle écrit pour ne pas disparaître dans le silence imposé aux femmes, et pour se réapproprier son histoire et son art.

Par Gabriella Papadakis
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Gabriella Papadakis

Editeur

Robert Laffont

Genre

Sports de glisse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour ne pas disparaître par Gabriella Papadakis

Commenter ce livre

 

Pour ne pas disparaître

Gabriella Papadakis

Paru le 15/01/2026

272 pages

Robert Laffont

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221284292
9782221284292
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Le site Anna’s Archive frappé par une suspension soudaine Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.