La championne de patinage confie les raisons de son départ En mars 2022, Gabriella Papadakis est sacrée championne olympique et championne du monde de patinage pour la cinquième fois. Alors que tout semblait converger vers les JO 2026, Gabriella choisit de se retirer et d'annoncer sa retraite. Ce livre raconte les raisons intimes et politiques de ce geste inattendu : pourquoi quitter la glace alors qu'une autre médaille d'or olympique était à portée de main, et pourquoi briser les codes du patinage quelques mois plus tard en réapparaissant aux côtés d'une femme ? Fruit d'une introspection radicale, ce récit dévoile une trajectoire de vie façonnée pour briller, quel qu'en soit le coût. Entre victoires éclatantes et blessures invisibles, besoin vital de danser et violence du milieu, acclamations dans le monde entier et intime conviction de la nécessité de partir, Gabriella livre un témoignage à la fois lucide et sensible sur la réalité du sport de haut niveau. Elle écrit pour ne pas disparaître dans le silence imposé aux femmes, et pour se réapproprier son histoire et son art.