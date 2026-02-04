Skara, chasseuse de monstres

Une guerrière viking n'abandonne jamais ! Skara est une jeune viking qui a reçu à la naissance un talent rare et divin : le don du Loup. Ce don fait d'elle une redoutable guerrière pouvant tenir tête à n'importe qui malgré son jeune âge ! Après la mort de sa mère - tuée par des pillards - Skara, emportée par la colère et le désespoir, incendie accidentellement un temple sacré d'Odin. Le brasier ravageur ouvre alors les portes entre les Neuf Royaumes et libère sur Midgard des monstruosités venues des mondes inférieurs. Venant visiter Skara dans ses rêves, Urd, la déesse tisseuse du Destin, lui explique que le seul moyen de réparer sa faute est de chasser elle-même ces créatures maléfiques. Alors seulement, Odin pourra lui pardonner. Accompagnée de Bojan, un jeune prêtre russe peu dégourdi, et de la sulfureuse sorcière Rùna, la jeune viking se lance alors dans une aventure digne des grandes sagas nordiques ! Avec ce récit mettant en scène une jeune adolescente au caractère colérique en quête de rédemption, Jérôme Le Gris et Letizia Depedri signent une nouvelle série épique au ton décalé. Mêlant action, loyauté et sororité, le duo nous plonge dans un récit sans temps mort où l'imaginaire de la mythologie nordique sert de décor au parcours initiatique jalonné d'épreuves de leur héroïne.