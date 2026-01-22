Inscription
#Bande dessinée

Instants d'années

Delcourt, Cathia Engelbach, Victor Macé de Lépinay

40 années en un peu plus de 200 fragments. A l'occasion de l'anniversaire des Editions Delcourt, Alfred nous plonge dans l'intimité de la maison à travers une grande fresque graphique... comme un album photo poétique. " Des fragments parfois concrets, d'autres plus abstraits... comme sont les souvenirs. " . Alfred s'empare de l'histoire des Editions Delcourt pour déployer une galerie d'images, échos aux lieux, moments, détails ou mots qui ont marqué la maison. " Comme un album photo qu'on feuillette et par lequel on se laisse surprendre, amuser, étonner... "

Chez Delcourt

|

Auteur

Delcourt, Cathia Engelbach, Victor Macé de Lépinay

Editeur

Delcourt

Genre

Histoire de la BD

Instants d'années

Delcourt, Cathia Engelbach, Victor Macé de Lépinay

Paru le 22/01/2026

50 pages

Delcourt

24,50 €

9782413094050
