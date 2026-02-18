Inscription
#Polar

Leçon particulière

Sulmi Bak

ActuaLitté
Quand la vengeance s'infiltre derrière les portes closes d'une famille coréenne, personne n'est épargné... Mira est engagée par une mère célibataire fortunée pour donner des cours particuliers à son fils solitaire, Yuchan. Mais Mira n'est pas celle qu'elle prétend être : hantée par la mort des siens, elle est guidée par un désir de vengeance viscéral. Car Yuchan a été cruel envers sa mère. Une cruauté qu'elle ne peut ni oublier ni pardonner. Mais, plus Mira s'enfonce dans l'intimité de cette maison tentaculaire, plus elle doute. Et si Yuchan n'était pas le véritable coupable ? Et si, dans l'ombre, un autre membre de la famille tirait les ficelles ? Quelqu'un mû par un dessein déviant qu'elle est loin d'imaginer... Construit autour de quatre lettres ou fragments de journal, ce thriller, best-seller coréen, nous entraîne au coeur d'un labyrinthe de cruauté et de conséquences. A chaque nouvelle page, la vérité se rapproche. Et elle fait froid dans le dos. Traduit du coréen par Marion Gilbert A propos de l'autrice : Née en 1984, Sulmi Bak a étudié le journalisme avant de se tourner vers l'écriture romanesque, alors qu'elle se préparait à un concours pour intégrer une grande entreprise de jeux vidéo en Corée. Leçon particulière est son premier roman.

Par Sulmi Bak
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Sulmi Bak

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

Leçon particulière

Sulmi Bak trad. Marion Gilbert

Paru le 18/02/2026

224 pages

HarperCollins France

20,00 €

ActuaLitté
9791033924609
