Beyrouth Paradise

Décembre 2024. A Maameltein, le quartier rouge au nord de Beyrouth, les néons des super night-clubs ne brillent plus comme avant. Seul le Paradise ignore la crise, avec son décor kitsch, son champagne hors de prix et ses danseuses qui escortent les clients dans l'hôtel attenant. Lorsque l'une d'entre elles, une jeune Ukrainienne, disparaît, Marwan Khalil, ancien flic reconverti en détective privé, est chargé de la retrouver. La disparition d'une prostituée étrangère n'intéresse pas grand monde, mais pour Marwan, les disparus, c'est sacré. Ca le renvoie à ses copains miliciens évaporés pendant la guerre, et à celles et ceux qui ne sont jamais ressortis des geôles syriennes. Et dans le monde de la nuit, plus encore que dans le reste du pays, le silence fait loi et tous les coups sont permis. Alors que le Liban vit des moments historiques - la décapitation du Hezbollah et la chute du régime à Damas -, chacun porte le poids du passé et l'incertitude de l'avenir.