#Polar

Beyrouth Paradise

David Hury

ActuaLitté
Décembre 2024. A Maameltein, le quartier rouge au nord de Beyrouth, les néons des super night-clubs ne brillent plus comme avant. Seul le Paradise ignore la crise, avec son décor kitsch, son champagne hors de prix et ses danseuses qui escortent les clients dans l'hôtel attenant. Lorsque l'une d'entre elles, une jeune Ukrainienne, disparaît, Marwan Khalil, ancien flic reconverti en détective privé, est chargé de la retrouver. La disparition d'une prostituée étrangère n'intéresse pas grand monde, mais pour Marwan, les disparus, c'est sacré. Ca le renvoie à ses copains miliciens évaporés pendant la guerre, et à celles et ceux qui ne sont jamais ressortis des geôles syriennes. Et dans le monde de la nuit, plus encore que dans le reste du pays, le silence fait loi et tous les coups sont permis. Alors que le Liban vit des moments historiques - la décapitation du Hezbollah et la chute du régime à Damas -, chacun porte le poids du passé et l'incertitude de l'avenir.

Par David Hury
Chez Liana Levi

|

Auteur

David Hury

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

DOSSIER - Le Prix Décembre

Beyrouth Paradise

David Hury

Paru le 05/02/2026

320 pages

Liana Levi

20,00 €

ActuaLitté
9791034911912
