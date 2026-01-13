Culture générale et actualité

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats qui préparent des concours et examens (fonction publique, CAPES, agrégation, Sciences Po, grandes écoles, écoles de journalisme, etc.). Face aux problématiques actuelles, il leur propose d'enrichir leurs copies, de mobiliser les bons exemples et les bonnes idées, et enfin de répondre aux questions des entretiens. La maîtrise de l'actualité et des tendances de fond du monde et de nos sociétés constitue une nécessité pour se démarquer lors d'épreuves toujours plus sélectives. Ce livre, synthétique et accessible, présente les grandes mutations et passe en revue les événements qui se sont produits dans le monde, en Europe et en France, et analyse les bouleversements politiques, économiques et sociaux.