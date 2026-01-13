Sous-officier de gendarmerie Concours externe, concours interne

Ce livre s'adresse aux candidats préparant les concours de sous-officier de gendarmerie (catégorie B), accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau 4 (concours externe), ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires, aux policiers adjoints, aux réservistes de la gendarmerie nationale et aux militaires des autres armées (concours interne). Outre une présentation complète du secteur de la gendarmerie, ce guide tout-en-un contient l'essentiel pour préparer efficacement : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Epreuve de composition de culture générale (concours externe) - Epreuve de connaissances professionnelles (concours interne) LES EPREUVES D'ADMISSION - Entretien avec le jury - Epreuves physiques - Epreuve d'évaluation numérique