3000 QCM de culture générale et d'actualité, Concours et examens, Catégories B et C

Mélanie Hoffert, Lionel Lavergne, Rémi Pérès

Un entraînement intensif en culture générale et actualité pour réussir les épreuves écrites et orales des concours de catégories A, B et C ! Réussissez vos épreuves écrites et orales de culture générale et d'actualité ! Ce livre vous propose : - 4auto-évaluations pour vous tester et personnaliser vos révisions ; - un planning de révision pour organiser votre préparation ; une méthodologieet les conseils indispensablespour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter ; - 3000 QCM corrigés classés en 18 thèmes + 1 thème spécial actualité 2025, pour s'entraîner de manière intensive ; - 8 annales corrigés et 10sujets blancs pour vous mettre dans les conditions du jour J ; - des fiches de révisions pour maîtriser les connaissances indispensables ; - une chronologie des évènements marquants de 2024 et 2025 pour tout savoir de l'actualité. OFFERT en ligne : - + des sujets d'annales corrigés - + de 400QCM d'entraînement - + un fil d'actu mois par mois

Chez Vuibert

Vuibert

Concours administratifs

Paru le 22/01/2026

384 pages

Vuibert

19,90 €

9782311222821
