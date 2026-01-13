300 écritures comptables expliquées

L'essentiel des écritures comptables dans la poche ! Synthétique - Clair - Pratique - Tout en couleur Retrouvez en 14 fiches les principales écritures comptables, de la manière la plus simple possible : - Les modèles d'écriture incontournables commentés et expliqués - Des exemples concrets pour une mise en application rapide - Un code couleur inédit pour mieux comprendre la logique comptable - Une classification par thème : achats, ventes, TVA, paie, subventions... - Les principales modifications du règlement ANC n° 2022-6 précisées Le + : astuces et écritures en ligne ! Pour qui ? Etudiants, professionnels et entrepreneurs astucieux Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien