#Essais

300 écritures comptables expliquées

Philippe Guillermic

L'essentiel des écritures comptables dans la poche ! Synthétique - Clair - Pratique - Tout en couleur Retrouvez en 14 fiches les principales écritures comptables, de la manière la plus simple possible : - Les modèles d'écriture incontournables commentés et expliqués - Des exemples concrets pour une mise en application rapide - Un code couleur inédit pour mieux comprendre la logique comptable - Une classification par thème : achats, ventes, TVA, paie, subventions... - Les principales modifications du règlement ANC n° 2022-6 précisées Le + : astuces et écritures en ligne ! Pour qui ? Etudiants, professionnels et entrepreneurs astucieux Fast & Curious : des petits livres malins pour apprendre vite et bien

Chez Vuibert

Philippe Guillermic

Vuibert

Comptabilité générale

300 écritures comptables expliquées

Philippe Guillermic

Paru le 13/01/2026

48 pages

Vuibert

4,90 €

9782311415070
