#Roman étranger

Mon nom ne suffit pas

Jodi Picoult, Carine Chichereau

New York, 2013. La jeune dramaturge Melina Green vient d'écrire une nouvelle pièce, inspirée par la vie de son aïeule, la poétesse élisabéthaine Emilia Bassano. Mais à Broadway, où les hommes détiennent les clés du théâtre, il est peu probable que son oeuvre soit mise en scène. Alors que Melina hésite à soumettre la pièce à un festival, son meilleur ami décide de l'envoyer sous un pseudonyme masculin. En 1581, à Londres, la jeune Emilia Bassano est pupille d'aristocrates anglais. Dotée d'un esprit vif, elle possède également un formidable talent pour raconter des histoires, mais comme la plupart des femmes de son époque, elle n'a pas le droit de faire entendre sa voix. Emilia commence alors à échafauder un plan pour faire jouer l'une de ses pièces, en payant secrètement un acteur pour qu'il en soit le visage public. Un certain William Shakespeare... A travers une fresque captivante sur deux héroïnes déterminées à créer quelque chose de beau malgré les préjugés et les sacrifices, Jodi Picoult nous offre une magnifique histoire de femmes, de littérature, d'amour et d'émancipation. "Une oeuvre inspirante de littérature féministe". Elle US "Jodi Picoult, connue pour explorer les questions sociales dans ses ouvrages à succès, revient avec un roman passionnant". The Washington Post Née en 1966 à Long Island, Jodi Picoult a étudié la littérature à Princeton et les sciences de l'éducation à Harvard. Depuis 1990, elle a publié une trentaine de romans, notamment La Tristesse des éléphants et Mille Petits Riens. Autrice à la renommée internationale, elle est traduite dans 37 langues et a vendu plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Traduit de l'anglais par Carine Chichereau

Par Jodi Picoult, Carine Chichereau
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Jodi Picoult, Carine Chichereau

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Mon nom ne suffit pas

Jodi Picoult trad. Carine Chichereau

Paru le 13/01/2026

672 pages

Charleston éditions

22,90 €

9782385294861
