#Essais

Le nouveau pouvoir évangélique

Sébastien Fath

Evangéliques ou évangélistes ? Ceux dont il est question dans ce livre ne sont pas les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais bel et bien les évangéliques, les croyants qui se réclament de cette branche du protestantisme. Branche vivace, très vivace. Nous les voyons dans nos rues chanter avec exaltation, nous lisons leurs graffitis "Jésus sauve" dans nos villes. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Dans cette première étude de fond, l'historien du protestantisme Sébastien Fath révèle leur histoire, à partir du moment où Voltaire les découvrit avec curiosité, jusqu'à leur implantation aux Etats-Unis, où, comme on sait, ils ont fortement contribué à l'élection de Donald Trump, puis dans le reste du monde, et singulièrement en France. Prosélytes plus qu'aucune autre religion peut-être, ils sont devenus un pouvoir à la conquête du monde. On connaît leur influence dans l'électorat MAGA aux Etats-Unis. Et en France ? De 50 000 environ en 1950, ils y sont aujourd'hui 1, 1 million - ne cessant de croître et de multiplier. Ils ont leurs stars, du footballeur Olivier Giroud au chanteur Kendji Girac en passant par l'ex-braqueur repenti Yannis Gauthier, ils ont leurs pasteurs, venant souvent de puissants réseaux africains, ils ont de l'argent, ils ont des idées morales et politiques. Faut-il les craindre ? Sans sensationnalisme, avec rigueur, Sébastien Fath fait le constat d'une révolution dans le christianisme et dans nos sociétés.

Par Sébastien Fath
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Sébastien Fath

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Protestantisme

Le nouveau pouvoir évangélique

Sébastien Fath

Paru le 14/01/2026

504 pages

Grasset & Fasquelle

25,00 €

9782246836421
