Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Notre déni de guerre

Stéphane Audoin-Rouzeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la dissolution de l'URSS en 1991, nous avons cru nous être libérés, pour toujours, de l'éventualité d'une catastrophe guerrière en Europe. Et comme tous les pacifistes, nous avons cru que si nous ne désignions aucun ennemi, nulle action de guerre n'était susceptible de nous menacer. Nous avons oublié que l'ennemi peut nous désigner, et qu'en l'occurrence, un ennemi désormais nous désigne depuis l'attaque russe de février 2022. C'est cela que nous, enfants de la déprise de la guerre européenne depuis 1945, "gâtés à la paix" , devons à présent regarder en face.

Par Stéphane Audoin-Rouzeau
Chez Seuil

|

Auteur

Stéphane Audoin-Rouzeau

Editeur

Seuil

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre déni de guerre par Stéphane Audoin-Rouzeau

Commenter ce livre

 

Notre déni de guerre

Stéphane Audoin-Rouzeau

Paru le 23/01/2026

60 pages

Seuil

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021614282
9782021614282
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.