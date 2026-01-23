Notre déni de guerre

Après la dissolution de l'URSS en 1991, nous avons cru nous être libérés, pour toujours, de l'éventualité d'une catastrophe guerrière en Europe. Et comme tous les pacifistes, nous avons cru que si nous ne désignions aucun ennemi, nulle action de guerre n'était susceptible de nous menacer. Nous avons oublié que l'ennemi peut nous désigner, et qu'en l'occurrence, un ennemi désormais nous désigne depuis l'attaque russe de février 2022. C'est cela que nous, enfants de la déprise de la guerre européenne depuis 1945, "gâtés à la paix" , devons à présent regarder en face.