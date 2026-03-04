Le système de l'argent

" J'ai besoin d'un vieux, pour inspirer confiance. Des vieux, on en trouve partout. Mais des vieux comme toi, je n'en connais qu'un. Pendant toute ta vie, tu as réussi à oublier le petit garde rouge que tu étais dans ta jeunesse, le justicier des usines, le casseur de flics, le voleur de bibliothèques, l'ami des pauvres. Et tu as réussi à ne plus croire en rien. C'est très fort. Tu es un monstre, Lux. Quelqu'un qui ne croit en rien est capable de tout. " : ainsi s'adresse Christian Alexander Smith à Luc/ Lux Desanges. Le premier, la trentaine, est un jeune self made man d'origine européenne, startupper richissime sans autre patrie que celle du profit, ami de tous les milliardaires libertariens de la tech, qui entreprend avec sa folie visionnaire apocalyptique d'acheter à prix d'or de gigantesques zones franches pour la survie des plus nantis, hors du contrôle des Etats impuissants (la Ligue des Territoires de demain), maniant avec dextérité la novlangue cynique d'un discours progressiste (écologie, expérimentation sociale, etc.) pour mieux camoufler ses intentions totalitaires et mercantiles. Le second, 73 ans, est un ancien militant révolutionnaire établi en usine dans les Vosges. Ses rêves fracassés à 23 ans, il traine le cadavre de sa jeunesse pendant la Révolution des Oillets au Portugal, où il pille les riches bibliothèques privées pour faire commerce de livres anciens au point de devenir bibliophile (il fournit à ce titre un certain... François Mitterrand, qui le prend en affection et se confie à lui lors de ses déambulations parisiennes clandestines). Devenu riche, il se retire en ermite contemplatif et romantique dans une petite île bénie de l'archipel de Malte d'où va l'extirper Smith afin qu'il pilote le commando d'experts embauchés pour faire main basse sur les médias influents, puis sur les vastes territoires (France, Europe, Afrique) des futures zones franches. Ce roman-monde nous fait passer sans transition du monde d'en haut où voyagent sans frontière les tycoon de la finance dérégulée (Washington, Moscou, Tripoli, Benghazi, Beyrouth, Bruxelles, La Valette, Gozo, Kigali, Malte, Lisbonne...) au monde d'en bas (les Vosges, la Lorraine...) où s'agitent les petits insectes humains que les premiers tentent d'écraser ; du plan large des kleptocrates idéologues au plan serré des femmes et des hommes encore porteurs d'un idéal ; du point de vue panoramique des drones tueurs sans âme au point de vue subjectif des individus de chair et d'os (il en reste...). Ce " système de l'argent " au plus haut niveau est-il assez huilé pour broyer les citoyens ordinaires et les déraciner de toutes leurs traditions, ou quelques grains de sable obstinés finiront-ils, dans l'arrière-pays du Mont Tomis (sud de la France), par enrayer la mécanique terrifiante de déshumanisation ? Luc se réveillera-t-il de sa longue léthargie dépressive ?