Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Eté de la colère

Elizabeth Lemay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je crois que j'ai été violée". Voilà le point de départ d'une réflexion percutante sur le monde dans lequel nous vivons, sur les systèmes inégalitaires qui s'y perpétuent, sur ce qu'est être une femme dans une société créée par et pour les hommes et où les femmes, depuis toujours, ricochent de violence en violence. Dans un tel contexte, est-il encore possible - a-t-il jamais été possible - de rêver à un amour vrai, où le couple ne serait pas le lieu d'une guerre de pouvoir ? Avec L'Eté de la colère, Elizabeth Lemay fait de l'écriture un acte de rébellion. Elle signe un puissant coup de gueule adressé aux hommes qui lui disent depuis toujours ce qu'elle peut et ne peut pas être, à ceux qui ont cessé de l'aimer quand elle s'est montrée sous son vrai jour. C'est un plaidoyer pour le droit d'être en colère, d'être émotive et irrationnelle, d'être folle. C'est aussi une célébration des sorcières modernes, de Virginia Woolf à Britney Spears, qui ont façonné la femme et l'écrivaine qu'Elizabeth Lemay est devenue. "J'écris grâce à Nelly Arcan, à Colette et à Ernaux, grâce à Sagan qui a écrit grâce à Charlotte Brontë et à Jane Austen, qui sont les descendantes de femmes de génie et de sorcières qui ne savaient pas écrire".

Par Elizabeth Lemay
Chez Boréal (Editions du)

|

Auteur

Elizabeth Lemay

Editeur

Boréal (Editions du)

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Eté de la colère par Elizabeth Lemay

Commenter ce livre

 

L'Eté de la colère

Elizabeth Lemay

Paru le 10/02/2026

176 pages

Boréal (Editions du)

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782764628379
9782764628379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.