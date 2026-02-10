"Je crois que j'ai été violée". Voilà le point de départ d'une réflexion percutante sur le monde dans lequel nous vivons, sur les systèmes inégalitaires qui s'y perpétuent, sur ce qu'est être une femme dans une société créée par et pour les hommes et où les femmes, depuis toujours, ricochent de violence en violence. Dans un tel contexte, est-il encore possible - a-t-il jamais été possible - de rêver à un amour vrai, où le couple ne serait pas le lieu d'une guerre de pouvoir ? Avec L'Eté de la colère, Elizabeth Lemay fait de l'écriture un acte de rébellion. Elle signe un puissant coup de gueule adressé aux hommes qui lui disent depuis toujours ce qu'elle peut et ne peut pas être, à ceux qui ont cessé de l'aimer quand elle s'est montrée sous son vrai jour. C'est un plaidoyer pour le droit d'être en colère, d'être émotive et irrationnelle, d'être folle. C'est aussi une célébration des sorcières modernes, de Virginia Woolf à Britney Spears, qui ont façonné la femme et l'écrivaine qu'Elizabeth Lemay est devenue. "J'écris grâce à Nelly Arcan, à Colette et à Ernaux, grâce à Sagan qui a écrit grâce à Charlotte Brontë et à Jane Austen, qui sont les descendantes de femmes de génie et de sorcières qui ne savaient pas écrire".