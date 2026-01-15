Inscription
#Essais

Le guide des prénoms

Julie Milbin

ActuaLitté
Le guide de référence pour tous les parents ! LOUISE, ALBA, JADE, INAYA, ROSE, IRIS, AMBRE, ROMY, GABRIEL, RAPHAËL, MOHAMED, ISAAC, LOUIS, NOAH, ADAM, ELIO... Du classique au rare, en passant par les fleurs, le cinéma ou la création personnelle, ce guide complet vous propose plus de 10 000 prénoms pour prendre le temps de bien choisir celui qui correspondra à votre bébé. PLUS DE 10 000 PRENOMS : étymologie, fête, caractère, couleur et chiffre porte-bonheur, histoire, fréquence et évolution, âge moyen des personnes portant ce prénom, personnalités et stars... LE TOP 20 DES PRENOMS 2025. Les prénoms les plus portés par les petites filles et les petits garçons. PLUS DE 300 PRENOMS MIXTE et un top des prénoms mixtes, aussi beaux pour un garçon que pour une fille ! 60 TOPS THEMATIQUES des prénoms du monde, rares, mythologiques, rétro, marins, du cinéma... TOUT SUR LE PRENOM : l'histoire, la loi et un mode d'emploi clair et pratique pour créer un prénom original et inédit. CHOISIR LE PRENOM DE VOTRE BEBE : des conseils pour vous guider dans ce choix hautement symbolique. UN LIVRE A PERSONNALISER avec un arbre généalogique, la short-list de chaque parent à compléter et des petits coeurs à colorier au fil de la lecture pour marquer ses préférences.

Par Julie Milbin
Chez Solar

|

Auteur

Julie Milbin

Editeur

Solar

Genre

Prénoms

Le guide des prénoms

Julie Milbin

Paru le 15/01/2026

600 pages

Solar

19,90 €

ActuaLitté
9782263194276
