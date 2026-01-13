Inscription
#Essais

Les collectivités territoriales

Ludovic Lestideau

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats aux concours de la fonction publique territoriale (notamment à ceux des catégories A et B), ainsi qu'aux étudiants et aux agents publics. A travers 200 questions corrigées, cet ouvrage vous propose de tester vos connaissances tout en révisant les notions essentielles à acquérir sur les collectivités territoriales. LES GRANDS THEMES - Le fonctionnement des collectivités et les réformes territoriales (loi MAPTAM, loi NOTRe, loi 3DS...) - Les cadres européens et nationaux - Les EPCI, les différentes collectivités territoriales (communes, départements, régions...) et leurs compétences - Les élus, les usagers et les agents publics - L'avenir des collectivités territoriales

Chez Studyrama

Auteur

Ludovic Lestideau

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Les collectivités territoriales

Ludovic Lestideau

Paru le 13/01/2026

204 pages

Studyrama

14,90 €

9782759059294
