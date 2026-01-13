Inscription
CRPE - Admission

Michèle Guilleminot

Cet ouvrage est destiné à tous les candidats au concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE), mais également aux enseignants en poste, notamment aux néotitulaires. Il vous accompagne dans la préparation de la première partie de la deuxième épreuve orale d'admission du CRPE, qui consiste en un exposé et un entretien permettant d'évaluer entre autres votre connaissance du développement de l'enfant. A travers 200 questions corrigées, ce livre vous propose de tester vos connaissances, mais aussi de réviser les notions essentielles à acquérir. LES GRANDS THEMES - Le terme "enfance" et les grandes théories du développement de l'enfant - Les changements cognitifs de la naissance à l'adolescence - Le rôle de l'environnement dans ces changements - Les différentes approches pédagogiques Ce livre pratique constitue un complément indispensable aux traditionnels manuels de préparation au concours.

