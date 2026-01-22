Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Collectivités territoriales, Concours et examens professionnels, Catégories A, B et C

Pierre-Brice Lebrun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenez incollable sur les collectivités territoriales et réussissez vos concours et examens 2026 grâce à ce livre ! Afin de réussir les épreuves écrites et orales de vos concours et examens 2026 dans la fonction publique de catégories A, B et C, ce livre vous présente tout ce que vous devez savoir sur les collectivités territoriales : - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - un planning de révisions pour organiser votre préparation ; - les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme en 60 fiches ; - + de 400 entraînements corrigés (QCM, QRC et sujets) pour s'entraîner de manière intensive ; - 2 simulations d'entretien pour se préparer aux oraux de concours. Offert en ligne : - 5 tutos vidéos pour se préparer aux oraux de concours ; - un mémo regroupant des indications de recherches, une liste des sigles, des textes et lois importants ; - 50 flashcards interactives pour réviser autrement ; - + d'annales corrigées.

Par Pierre-Brice Lebrun
Chez Vuibert

|

Auteur

Pierre-Brice Lebrun

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Collectivités territoriales, Concours et examens professionnels, Catégories A, B et C par Pierre-Brice Lebrun

Commenter ce livre

 

Collectivités territoriales, Concours et examens professionnels, Catégories A, B et C

Pierre-Brice Lebrun

Paru le 29/01/2026

256 pages

Vuibert

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311221800
9782311221800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.