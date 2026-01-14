Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Véritable joyau naturel, la région égrène ses nombreux lacs comme autant de perles aux eaux claires. Laissez-vous séduire par le charme romantique des villages, des montagnes aux reliefs escarpés... Sans oublier Milan, la créative capitale lombarde, connue par sa prestigieuse vie culturelle et son dynamisme économique. Dans Le Routard Lacs italiens et Milan, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se balader le long des canaux ; grimper jusqu'aux 20 chapelles décorées de fresques racontant la vie de saint François d'Assise du Sacro Monte d'Orta ; profiter d'une multitude de spectacles en plein air pendant le LongLake Festival...), des visites (visiter le Duomo de Milan, merveille d'architecture gothique ; se perdre dans le castello Sforzesco, vieille et imposante bâtisse ducale qui rassemble aujourd'hui plusieurs beaux musées ; visiter le Vittoriale degli Italiani, à Gardone Riviera, dernière demeure de l'écrivain Gabriele D'Annunzio...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir les lacs italiens et Milan hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.