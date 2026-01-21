Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Va voir là-bas si tu existes

Jac-Yves Le Chat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les années 1970, la vie sur un voilier, au jour le jour, à voguer de pays en pays... Beaucoup en rêvent, Jac-Yves Le Chat l'a vécu : des années passées sur la mer à mener une existence libre de toute attache. Jac-Yves Le Chat n'aime ni l'ordre établi, ni les conventions, ni les routes toutes tracées. Cela tombe bien, nous sommes dans les années soixante-dix, le temps est à l'indiscipline... Le jeune homme, insouciant et déraisonnablement optimiste, rejetant toute contrainte pour pouvoir jouir d'une liberté absolue, part à la découverte des autres habitants de la planète à bord de son voilier de huit mètres, Cassiopée. Un roman vécu tissé de voyages incertains entre Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes et Etats-Unis, d'aventures inattendues, de rencontres étranges, de péripéties cocasses et de personnages excentriques, le tout baigné de légèreté naïve et de désinvolture joyeuse, contée avec énormément d'humour.

Par Jac-Yves Le Chat
Chez Glénat

|

Auteur

Jac-Yves Le Chat

Editeur

Glénat

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Va voir là-bas si tu existes par Jac-Yves Le Chat

Commenter ce livre

 

Va voir là-bas si tu existes

Jac-Yves Le Chat

Paru le 21/01/2026

360 pages

Glénat

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070451
9782344070451
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.