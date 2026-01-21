Va voir là-bas si tu existes

Les années 1970, la vie sur un voilier, au jour le jour, à voguer de pays en pays... Beaucoup en rêvent, Jac-Yves Le Chat l'a vécu : des années passées sur la mer à mener une existence libre de toute attache. Jac-Yves Le Chat n'aime ni l'ordre établi, ni les conventions, ni les routes toutes tracées. Cela tombe bien, nous sommes dans les années soixante-dix, le temps est à l'indiscipline... Le jeune homme, insouciant et déraisonnablement optimiste, rejetant toute contrainte pour pouvoir jouir d'une liberté absolue, part à la découverte des autres habitants de la planète à bord de son voilier de huit mètres, Cassiopée. Un roman vécu tissé de voyages incertains entre Afrique, Amérique du Sud, Caraïbes et Etats-Unis, d'aventures inattendues, de rencontres étranges, de péripéties cocasses et de personnages excentriques, le tout baigné de légèreté naïve et de désinvolture joyeuse, contée avec énormément d'humour.