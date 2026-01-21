Trois mois de marche à travers les hauts plateaux d'Asie centrale, seul, sur les pas des explorateurs d'autrefois et des nomades kirghizes... En 2022, Jérémy Bigé décide de relier à pied Karakol, à l'est du Kirghizistan, à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, par un itinéraire inédit qu'il trace à l'aide de vieilles cartes militaires. Un périple de 2 000 kilomètres à travers les monts Célestes, sur les pas des explorateurs et missionnaires qui ont traversé cette région reculée, marquée par les influences conjointes d'un nomadisme millénaire, de la foi musulmane et de la domination soviétique. Sur sa route accidentée, à travers vastes plateaux, cols sauvages et villages isolés, à la rencontre des habitants de ces hautes latitudes, l'aventurier découvre une terre à l'histoire et à l'hospitalité uniques au monde, au contact de laquelle il devient peu à peu, lui aussi, un fils du vent.