Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Fils du vent

Jérémy Bigé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois mois de marche à travers les hauts plateaux d'Asie centrale, seul, sur les pas des explorateurs d'autrefois et des nomades kirghizes... En 2022, Jérémy Bigé décide de relier à pied Karakol, à l'est du Kirghizistan, à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, par un itinéraire inédit qu'il trace à l'aide de vieilles cartes militaires. Un périple de 2 000 kilomètres à travers les monts Célestes, sur les pas des explorateurs et missionnaires qui ont traversé cette région reculée, marquée par les influences conjointes d'un nomadisme millénaire, de la foi musulmane et de la domination soviétique. Sur sa route accidentée, à travers vastes plateaux, cols sauvages et villages isolés, à la rencontre des habitants de ces hautes latitudes, l'aventurier découvre une terre à l'histoire et à l'hospitalité uniques au monde, au contact de laquelle il devient peu à peu, lui aussi, un fils du vent.

Par Jérémy Bigé
Chez Glénat

|

Auteur

Jérémy Bigé

Editeur

Glénat

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fils du vent par Jérémy Bigé

Commenter ce livre

 

Fils du vent

Jérémy Bigé

Paru le 21/01/2026

192 pages

Glénat

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344073506
9782344073506
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini “Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.