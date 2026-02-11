Inscription
#Essais

Fauves

Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa, Xavier Baur

ActuaLitté
"Je veux jouer avec le feu, trembler, sentir la morsure de la mort. Défier les instincts les plus brutaux, les plus sauvages, et les dépasser". Comment s'échapper de sa cage ? C'est l'obsession des fauves mais aussi celle de Tony, dix-sept ans, lorsqu'il rejoint un cirque itinérant après avoir fui la violence de son père. Faire face aux bêtes, affronter ses propres démons... Le nouveau roman de Mélissa Da Costa nous propulse au coeur de l'arène, où l'ivresse du danger fait oublier la mort. Une fresque magistrale, portée par une écriture tendue et charnelle. Extraits de chansons : p. 174, 234 : Renaud, "J'ai la vie qui m'pique les yeux" , "Peau aime" ; p. 471 : Téléphone, "Un autre monde" . Interprétation humaine

Par Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa, Xavier Baur
Chez Audiolib

|

Auteur

Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa, Xavier Baur

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Fauves

Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 11/02/2026

480 pages

Audiolib

28,90 €

ActuaLitté
9791035419332
© Notice établie par ORB
