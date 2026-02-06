Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Entrelacs

Daniel Mendelsohn, Déborah Bucchi, Adrien Zirah

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ces entretiens, Daniel Mendelsohn revient sur ce qui fait la singularité de son oeuvre, où traditions grecque et juive se rencontrent et s'entrelacent. Ecrivain et critique littéraire reconnu, il décrit ici ce qu'est le "genre Mendelsohn" , subtil mélange de récits personnels et d'exégèses d'oeuvres littéraires classiques, d'Homère à Proust en passant par Racine. Entre témoignage, récit et analyse, l'auteur raconte comment l'intime est sans cesse percuté par les soubresauts d'une histoire violente et tragique : guerre en Ukraine, politique migratoire américaine, massacres du 7 Octobre 2023, etc. Daniel Mendelsohn explore aussi les racines familiales et littéraires qui façonnent son identité plurielle : juive, homosexuelle, américaine et européenne. Une quête intime et universelle, où se mêlent mémoire et création, héritage et réinvention. Daniel Mendelsohn , né en 1960 à Long Island, est écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire. Professeur de littérature classique au Bard College, il est l'auteur d'une oeuvre saluée par de nombreux prix prestigieux dont le prix Médicis étranger pour Les Disparus et le prix du Meilleur Livre étranger pour Trois Anneaux .

Par Daniel Mendelsohn, Déborah Bucchi, Adrien Zirah
Chez Seuil

|

Auteur

Daniel Mendelsohn, Déborah Bucchi, Adrien Zirah

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Entrelacs par Daniel Mendelsohn, Déborah Bucchi, Adrien Zirah

Commenter ce livre

 

Entrelacs

Daniel Mendelsohn, Déborah Bucchi, Adrien Zirah

Paru le 06/02/2026

192 pages

Seuil

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021609851
9782021609851
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.