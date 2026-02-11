Inscription
#Roman étranger

La sage-femme et la rivière

Sarah Tardy, Ariel Lawhon

Sage-femme, guérisseuse... Et héroïne méconnue de l'histoire des Etats-Unis. Maine, 1789. Lorsque le corps d'un homme est découvert sous la glace de la rivière Kennebec, on fait appel à Martha Ballard pour déterminer la cause du décès. Sage-femme et guérisseuse de Hallowell depuis des années, elle connaît mieux que personne les habitants de cette petite communauté, leurs secrets et les blessures que chacun préfère taire. Dans son journal intime, Martha a consigné un viol survenu quelques mois plus tôt. Et la victime avait désigné comme principal agresseur... l'homme sorti de la glace. Peu à peu, Martha en devient convaincue : ces deux affaires sont liées. Mais, à l'approche du procès, son journal se retrouve au coeur d'un scandale qui menace de déchirer la communauté tout entière. Dans l'étau d'un hiver implacable, Martha devra défendre la vérité, même si celle-ci peut tout faire basculer... et la mettre en danger. "Les fans de Claire Fraser (Outlander) vont adorer Martha, toujours courageuse et franche lorsqu'il s'agit de protéger les innocents". The Washington Post Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy A propos de l'autrice Ariel Lawhonest une autrice de romans historiques acclamés par la critique et figurant sur la liste des best-sellers du New York Times. Ses livres ont été traduits dans plus de trente langues. Elle vit dans les collines des environs de Nashville, dans le Tennessee, avec son mari et ses quatre fils.

Littérature anglo-saxonne

Paru le 11/02/2026

622 pages

21,90 €

9791033919933
